Летом ещё две популярные у туристов страны могут начать работать с картами российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, не уточнив, о каких государствах идёт речь.
По её словам, это "известные направления". В случае заключения соответствующего соглашения, они постепенно подведут свою инфраструктуру под обслуживание карт "Мир".
"Еще две страны у нас идут в рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические направления, и мы планируем летом уже достичь соглашения", — заявила Скоробогатова на встрече с Ассоциацией банков России.
В настоящее время карты "Мир" принимают Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.
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