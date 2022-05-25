Летом карты "Мир" могут начать принимать ещё в двух туристических странах

Летом ещё две популярные у туристов страны могут начать работать с картами российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, не уточнив, о каких государствах идёт речь.

По её словам, это "известные направления". В случае заключения соответствующего соглашения, они постепенно подведут свою инфраструктуру под обслуживание карт "Мир".

"Еще две страны у нас идут в рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические направления, и мы планируем летом уже достичь соглашения", — заявила Скоробогатова на встрече с Ассоциацией банков России.

В настоящее время карты "Мир" принимают Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.