Горные курорты "Amirsoy" и "Роза Хутор" подписали Меморандум о сотрудничестве

Лидеры туристической отрасли России и Узбекистана, горные курорты "Роза Хутор" и "Amirsoy" договорились о сотрудничестве.

Соответствующий документ подписали генеральный директор СП ООО "Amirsoy" Саид-Вали Саидходжаев и заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.

Меморандум предполагает эффективное взаимодействие

для повышения узнаваемости курортов,

популяризации горного туризма в целом, активного отдыха, занятий спортом, здорового образа жизни.

Совместная деятельность курортов в этом направлении будет служить цели увеличения туристского потока между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией и дальнейшему развитию дружеских связей между народами двух стран.

В соответствии с условиями меморандума, администрации узбекистанского и российского горных курортов будут использовать все доступные механизмы для реализации совместных проектов в области туризма и культурно-оздоровительного отдыха, проведения конференций, семинаров и других мероприятий. При этом планируется оказывать взаимную информационную, образовательную, методическую и консультативную поддержку. Важный пункт подобной деятельности — обмен статистическими, справочными материалами и другими данными. Это поможет курортам в лучшем понимании особенностей горнолыжного, горного, спортивного туризма соседних стран, что в перспективе повысит узнаваемость "Роза Хутор" среди любителей активного отдыха Узбекистана, а курорта "Amirsoy" — среди россиян. Представители сторон надеются, что, изучив предпочтения и запросы потенциальных туристов, они смогут разработать стратегию по привлечению узбекистанцев, россиян и представителей других государств на курорты-партнеры.

Генеральный директор всесезонного горного курорта "Amirsoy" Саид-Вали Саидходжаев сказал:

"Мы надеемся, что наше сотрудничество с "Роза Хутор", лучшим горным курортом России, станет одним из этапов глобальной популяризации среди ее населения великого исторического наследия Узбекистана, известного во всём мире, как "жемчужина Востока". Это откроет нашу страну совершенно с другой стороны — а именно как направление для активного зимнего и горного отдыха. Узбекистан сегодня развивается быстрыми темпами по собственному пути, обладая независимым взглядом и уникальными особенностями восточного менталитета и гостеприимства. Популяризации узбекистанского и российского курортов будет способствовать разработка и внедрение совместных скидочных программ, действие которых будет распространяться как на гостей "Amirsoy", так и на тех, кто приедет отдохнуть на "Роза Хутор". Например, в рамках одной из таких акций туристы, приобретающие недельный ски-пасс на одном из курортов, получают право на бесплатный недельный ски-пасс на курорте-партнере при условии проживания в гостинице, расположенной на этом курорте или в одной из гостиниц, рекомендованных его администрацией".

Заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный отметил:

"Нам интересно развивать сотрудничество с нашими ближайшими соседями, тем более с одним из самых передовых горных курортов на постсоветском пространстве. Уверен, что у нас может быть синергия, которая повлияет на расширение круга наших гостей, что очень важно после двухлетней пандемии. Подписав меморандум, мы дали старт нашему сотрудничеству и теперь откроем на туристических рынках Узбекистана и России новые направления. Нам есть, что предложить друг другу, уже намечены конкретные маркетинговые решения, которые будут способствовать развитию взаимовыгодных отношений".

Для справки

Всесезонный горный курорт "Amirsoy" открылся в декабре 2019 года и располагается на территории площадью 900+ гектаров в одном из красивейших и живописных мест столичной области, на отрогах Чаткальского хребта западной части Тянь-Шаньских гор, всего в 65 километрах от Ташкента. Amirsoy Resort находится в активной фазе строительства и расширения инфраструктуры, однако на сегодняшний день уже работают и принимают гостей 47 шале в альпийском стиле, SPA комплекс, бассейны, четыре ресторана национальной и европейской кухни, трёхуровневый верёвочный городок, каток, детская площадка, многофункциональный центр обслуживания, два гондольных, кресельный и ленточный подъемники, прокат квадроциклов и снегоходов, пикник зоны и медиа-центр, предоставляющий услуги фото и видео съемки. Гостям Amirsoy Resort доступен широкий круг активных развлечений на любой вкус как зимой, так и летом. Инфраструктура и сервис курорта придутся по душе любому посетителю — от спортсменов-профессионалов и любителей экстрима до самых юных туристов и семейных компаний. Трассы на курорте являются одним из самых приоритетных объектов. Канадские, андорские и испанские специалисты разработали план трасс, исходя из местного рельефа и с учетом международных стандартов. При строительстве трасс особое внимание уделяется сохранению экологической целостности на территории курорта, кустарников, деревьев и многолетних елей (арчи). В зимний сезон в распоряжении лыжников и сноубордистов 11 рельефных трасс с различным уровнем сложности и общей протяженностью более 16 км.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 19 отелей разной категории звездности. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Начиная с 2013 года "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2021 году курорт вновь получил признание гостей — высокую награду Traveller's Choice ("Выбор путешественников") популярного сервиса TripAdviser. Таким образом "Роза Хутор" входит в число лучших достопримечательностей мира, принимая около двух миллионов человек во все сезоны.