Экс-министр Нечаев: главная угроза экономике РФ — технологические санкции

Бывший руководитель Минэкономики РФ Андрей Нечаев рассказал о ключевой опасности для экономики нашего государства. По мнению политика, больше всего ей могут навредить технологические ограничительные меры Запада.

"Я убеждён, что самое опасное, что ждёт российскую экономику, это технологические санкции. Решение, которое было принято в самом начале, говорило о том, что вдвое сокращается экспорт в Россию высокотехнологичной продукции", — подчеркнул экс-глава ведомства, передаёт Общественная Служба Новостей.

Как подчеркнул Нечаев, РФ является частью мирового разделения труда. По информации бывшего российского министра, в нашей стране не изготавливают многие типы оборудования. При этом, по словам политика, для импортозамещения необходимы большие инвестиции, много времени.

Ранее профессор экономики Марсель Тум заявил, что эффект от антироссийских санкций разочарует западных лидеров. При этом граждане Евросоюза пострадают из-за введённых мер, сказал эксперт.