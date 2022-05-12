Профессор из ФРГ Тум: санкции навредят РФ меньше, чем утверждают в Евросоюзе

Санкции ЕС против российских энергоресурсов представляют для РФ гораздо меньшую угрозу, чем утверждают в Европе. Об этом заявил профессор экономики Марсель Тум.

По словам специалиста, у Москвы нет никакой необходимости в немедленной продаже газа или нефти. Эти ресурсы, пояснил профессор, легко хранятся в земле и не теряют своей ценности. Он полагает, что после заморозки российских счетов президенту РФ Владимиру Путину даже выгоднее сохранять энергоресурсы, чем конвертировать их в денежный капитал.

"Экспортные санкции в отношении нефти и угля наносят России гораздо меньший ущерб, чем это часто утверждается", — подчеркнул Тум в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Он добавил, что проблем с ликвидностью в РФ не будет, так как у страны есть в распоряжении сотни миллиардов долларов.

Специалист убеждён: экономика ЕС сильно пострадает от санкций, введённых против РФ на фоне спецоперации. При этом у Москвы, указал эксперт, не будет серьёзных проблем на энергетическом рынке.