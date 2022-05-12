Американские журналисты заявили, что ещё 10 европейских корпораций оформили счета в "Газпромбанке". Они необходимы для покупки газа из России за рубли.
Как сообщили в Bloomberg, по данным на четверг, 12 мая, всего 20 юридических лиц собираются приобретать российское голубое топливо в валюте нашей страны. Вместе с этим представители СМИ добавили, что 14 компаний попросили отправить руководству список документов, которые нужны для открытия счетов в "Газпромбанке".
Ранее журналисты FT писали, что Берлин намерен приобретать российских газ в рублях. Однако немецкие власти готовятся к отказу от голубого топлива из РФ, так как боятся не договориться с Москвой, написали в Bloomberg.
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