Bloomberg: 20 компаний Европы открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты за рубли

Американские журналисты заявили, что ещё 10 европейских корпораций оформили счета в "Газпромбанке". Они необходимы для покупки газа из России за рубли.

Как сообщили в Bloomberg, по данным на четверг, 12 мая, всего 20 юридических лиц собираются приобретать российское голубое топливо в валюте нашей страны. Вместе с этим представители СМИ добавили, что 14 компаний попросили отправить руководству список документов, которые нужны для открытия счетов в "Газпромбанке".

Ранее журналисты FT писали, что Берлин намерен приобретать российских газ в рублях. Однако немецкие власти готовятся к отказу от голубого топлива из РФ, так как боятся не договориться с Москвой, написали в Bloomberg.