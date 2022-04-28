Bloomberg: Германия готовится к остановке поставок газа из России

Германия начала подготовку к возможной приостановке поставок газа из России на случай, если не удастся договориться по поводу необходимости оплаты в рублях.

Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, борьба с энергозависимостью от российских энергоносителей была начата Германией ещё до начала спецоперации РФ на Украине.

По словам Шольца, отказ от российского газа дастся Германии тяжелее, чем от угля из РФ.

До этого глава нефтегазового концерна из ФРГ Wintershall Dea Марио Мерен сообщил, что длительным партнёрским отношениям Германии и России пришёл конец, объяснив, что своими действиями на Украине РФ пересекла "красную черту", что делает дальнейшее сотрудничество между двумя странами невозможным.

Тем не менее, несмотря на все свои громкие заявления, Германия в числе других стран ЕС собирается принять условия России по оплате импорта газа в рублях, открыв для этого рублёвые счеты в швейцарском отделении "Газпромбанка". Об этом сообщило издание Financial Times.