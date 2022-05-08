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Автор Антон Уткин

Швейцарский экономист: Россия только выиграет от нефтяного эмбарго

Экономика

Если страны Евросоюза запретят покупку нефти в России, доходы Москвы только возрастут, считает эксперт швейцарского банка Julius Bär Норберт Рюккер.

Швейцарский экономист: Россия только выиграет от нефтяного эмбарго

Нет никаких сомнений, что после введения эмбарго на российскую нефть стоимость "чёрного золота" на международном рынке резко увеличится. Рост котировок чрезвычайно выгоден России, отметил швейцарский экономист Норберт Рюккер в интервью изданию 20 Minuten.

Сейчас стоимость добычи одного барреля нефти в России составляет примерно 10-15 долларов, и рыночная цена в 100 евро вполне устраивает Москву. Если европейские страны примут решение не закупать российскую нефть, Россия найдёт покупателей в Азии.

"Эмбарго может сделать нефть более дорогой, что также пойдет на пользу России", — считает эксперт.

Даже продавая "чёрное золото" Китаю и Индии с большим дисконтом от среднерыночной цены Москва получит больше валюты, чем зарабатывает сейчас.

Попытки Евросоюза становить спецоперацию Вооружённых сил РФ с помощью запретов на российские энергоносители "нелепы", уверен Рюккер. Россия давно встроилась в мировую экономику, а потому без труда найдёт новых покупателей на свои углеводороды.

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Автор: Антон Уткин
Темы евросоюз
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