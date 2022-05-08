Глава Commerzbank: Германию ждут массовые банкротства без российского газа

Если страны Евросоюза примут решение отказаться от российских энергоносителей, немецкий бизнес ждут массовые банкротства, уверен директор Commerzbank Манфред Кноф.

Уже сейчас многие производители в Германии сталкиваются с ростом цен на сырьё и вынуждены перестраивать логистические маршруты. Ситуация будет только ухудшаться, отметил глава второго по величине частного банка ФРГ Манфред Кноф в интервью изданию Handelsblatt.

"Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция", — уточнил Кноф.

Сам Commerzbank также вынужден сокращать издержки. В ближайшие два года будет уволено около 10 000 сотрудников и закрыты 340 филиалов, отметил председатель правления финансовой организации.

По его словам, немецкие обыватели должны перестать "обманывать себя". Вне зависимости от своего прошлого положения, многие из граждан Германии столкнутся с неплатежеспособностью, а о прошедших "сытых" временах останется только вспоминать.