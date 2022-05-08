Если страны Евросоюза примут решение отказаться от российских энергоносителей, немецкий бизнес ждут массовые банкротства, уверен директор Commerzbank Манфред Кноф.
Уже сейчас многие производители в Германии сталкиваются с ростом цен на сырьё и вынуждены перестраивать логистические маршруты. Ситуация будет только ухудшаться, отметил глава второго по величине частного банка ФРГ Манфред Кноф в интервью изданию Handelsblatt.
"Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция", — уточнил Кноф.
Сам Commerzbank также вынужден сокращать издержки. В ближайшие два года будет уволено около 10 000 сотрудников и закрыты 340 филиалов, отметил председатель правления финансовой организации.
По его словам, немецкие обыватели должны перестать "обманывать себя". Вне зависимости от своего прошлого положения, многие из граждан Германии столкнутся с неплатежеспособностью, а о прошедших "сытых" временах останется только вспоминать.
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