Spiegel: из-за санкций у многих немцев под конец месяца не остаётся денег на еду

Жизнь простых немцев становится всё тяжелее из-за антироссийских санкций, которые вызвали стремительное подорожание продуктов питания и электроэнергии.

"Под конец месяца у многих людей попросту не остается средств, чтобы купить продукты. По крайней мере, если речь идет о здоровом питании и свежих овощах и фруктах", — рассказал глава Ассоциации центров социального питания Йохен Брюль, слова которого приводит журнал Spiegel.

По его словам, только в одном Нюрнберге в текущем месяце за помощью в Центр социального питания обратилось в два раза больше человек. Брюль напомнил, что положение осложняется 600 тысячами прибывших в Германию украинских беженцев, которым также требуется помощь.

По словам повара Пэтэра Фролиха, работающего в нюрнбергском Центре социального питания, в последнее время очень тяжело приходится старым жителям Германии, которым приходится делать жуткий выбор: умереть от голода или замёрзнуть.

Небогатые немцы вынуждены прибегать к разного рода ухищрениям, чтобы хоть как-то свести концы с концами: кто-то придумал регулярно сдавать плазму, кто-то почти перестал пользоваться машиной и электроприборами. Дело доходит до того, что некоторые люди стараются как можно дольше бывать на улице, чтобы сэкономить на отоплении дома.

Представитель "зелёных" в Бундестаге Андреас Одреч выразил опасение, что всё ухудшающееся положение простых немцев может заставить их выйти на протесты.