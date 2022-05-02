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Автор Антон Уткин

В Великобритании начали брать гробы в аренду для экономии на похоронах

Экономика

Экономический кризис заставляет англичан экономит на похоронах. Похоронное бюро Великобритании начали предлагать гробы в аренду.

В Великобритании начали брать гробы в аренду для экономии на похоронах

Подорожавшие электроэнергия, горючее и продукты пробили огромную брешь в бюджете многих семей Великобритании. Англичанам зачастую не хватает финансов даже чтобы похоронить скончавшегося родственника.

Похоронные бюро предлагают британцам новую услугу — арендовать гроб со съемным вкладышем, сообщает издание The Sun. Такой многоразовый "последний приют" позволяет соблюсти приличия при отпевании и прощании с покойным. Позже тело вынимают и хоронят или кремируют в картонном гробу. Согласно подсчётам ритуальных контор, услуга позволяет сэкономить 500 фунтов стерлингов.

"Если люди могут арендовать вещи для других событий, таких как бракосочетание, то почему бы не арендовать гроб на похороны", — заявила основательница похоронной компании София Кэмпбелл.

Ранее британские СМИ сообщали, что большинство англичан сейчас вынуждены выбирать между питанием и отоплением. Граждане Соединенного Королевства всё меньше верят в необходимость антироссийских санкций, которые больше вредят европейцам.

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Автор: Антон Уткин
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