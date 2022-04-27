Аналитик считает, что Visa уйдёт с мирового рынка из-за утраты доверия

Финансовые убытки, которые сейчас несёт компания Visa, весьма незначительны по сравнению с теми, которые ей предстоят в будущем из-за потери доверия клиентов по всему миру. Такое мнение высказал аналитик-экономист Дмитрий Адамидов в беседе с Телеканалом "360".

Аналитик напомнил, что административные потери Visa равны сегодня 35 миллионам долларов, и ещё 25 миллионов были потрачены компанией на выплаты российским и украинским сотрудникам.

Однако Адамидов уверен, что эти потери очень незначительны в свете количества транзакций, проводимых во всём мире этой платёжной системой, и вероятностью отказа клиентов от неё в пользу других, более стабильных и надёжных.

"Думаю, что опасность кроется в большей степени в другом. Пока была единая система Visa и MasterCard, им доверяли во всем мире, а сейчас будут активно создаваться альтернативные платежные системы. Не только в России. Так как утрачено доверие, азиатские страны начинают переживать, что с ними могут аналогично поступить. Поэтому здесь может произойти каскадный эффект, Visa и MasterCard просто перестанут быть мировыми платежными системами", — рассказал эксперт.

Адамидов уверен, что приостановка работы на российском рынке станет началом передела мировой сферы платёжных систем, доля Visa на котором? Скорее всего, существенно сократится.