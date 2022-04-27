Экономист Масленников объяснил, почему Visa не может вернутся в РФ

Уход Visa из РФ не только приносит убытки компании, рынок насыщают конкуренты, что осложняет возвращение. Так глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников прокомментировал Pravda.Ru информацию о том, что компания оценила в $60 млн потери после ухода из России.

Экономист подчеркнул, то данная оценка убытка компании примерно равна потерям прочих предприятий, покинувших российский рынок.

"Это примерно сопоставимо с потерями McDonalds. У него даже больше. Но это среднее значение потерь компаний, которые приостанавливают деятельность в России", — отметил Масленников.

Сейчас перед "беглецами" стоит проблема выбора: либо возвращаться, либо уходить уже совсем, добавил он. Эксперт при этом обратил внимание на то, что в отличие от прочих, у Visa положение хуже, так как, по его словам, это финансовая компания, платежно-расчетная система, а, значит, её полноценная деятельность идёт в разрез с наложенными Западом антироссийскими санкциями.

По мнению Масленникова, руководство платёжного оператора понимает, что Россия является огромным рынком, и "не хочет хлопать дверью". Тем более каждый день промедления только увеличивает количество конкурентов, заметил экономист.

"Здесь уже придется конкурировать со многими, в том числе и с нашей системой быстрых платежей, например, и с китайской UnionPay", — отметил эксперт.

Окончательное решение о возвращении будут принимать не акционеры Visa, а власти западных стран, наложившие на Россию санкции, подчеркнул Масленников.

"Здесь они (иностранные компании — Pravda.Ru) просто заложники ситуации, которая сложилась", — резюмировал Масленников.

Во вторник, 26 апреля, компания Visa опубликовала квартальный отчёт, согласно которому потеряла $60 млн из-за приостановки деятельности на территории России. Только $25 млн было потрачено на поддержку российского и украинского персонала.