Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность в России. Информация об этом появилась на официальных сайтах компаний.
Известно, что карты Visa, которые были выпущены в России, перестанут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России. Уточняется, что транзакции прекратятся в ближайшие дни.
Карты Mastercard также не будут больше поддерживаться, а выпущенные заграницей больше не будут работать в торговах точках и банкоматах на территории Российской Федерации.
При этом в Mastercard уточнили, что операции могут возобновиться, когда это будет уместно.
Ранее появилась информация, что семь российских банков, попавших под санкции Евросоюза, отключат от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT с 12 марта.
Санкции против РФ были согласованы главами МИД входящих в Евросоюз государств 27 февраля.
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