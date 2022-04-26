Российская Ural Motorcycles, производящая мотоциклы "Урал", из-за санкций переносит свои сборочные цеха в Казахстан. Релокацию планируется завершить летом, сообщает "Эксперт".
По данным журнала, компания переносит часть производства из Ирбита в казахстанский Петропавловск. Соответствующее решение было принято из-за проблем с комплектующими, которые поставлялись из Германии, Италии и Японии.
Руководство Ural Motorcycles планирует организовать в Петропавловске только крупноузловую сборку. Процесс переезда должен завершиться в течение двух-трёх месяцев. В компании надеются, что релокация позволить сохранить основные рынки сбыта мотоциклов — США, Западную Европу и Японию.
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