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Автор Ольга Лебедева

Евросоюз просит страны Африки помочь с газом

Экономика

Европа, стремящаяся сократить зависимость от российских энергоресурсов, обратилась к Африке за помощью.

Евросоюз просит страны Африки помочь с газом

Сообщается, что третья по величине экономика ЕС — Италия — на прошлой неделе заключила сделку с Алжиром, от которого в Европу идут три трубопровода, об увеличении импорта газа. 

Итальянский энергетический гигант Eni также подписал соглашение с государственным газовым холдингом Египта об экспорте газа в Европу.

Сделки заключены после встречи европейских послов с главами Нигерийской национальной нефтяной компанией (NNPC).

В ближайшие дни премьер-министр Италии Марио Драги отправится в центральную и южную Африку, чтобы договориться о поставках с Республикой Конго и Анголой. По данным Bloomberg, в совокупности "все эти сделки могут помочь заменить более половины поставок Италии из России уже в 2023 году".

  • Россия поставляет около 40% газа ЕС и обеспечивает около трети потребностей блока в нефти.
  • Ранее в апреле Евросоюз одобрил запрет на российский уголь, но не смог договориться о нефтегазовом эмбарго.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы газ европа
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