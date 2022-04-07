Евросоюз не согласовал новые санкции против России

Политики ЕС не смогли согласовать в среду новый пакет санкций против Москвы, включая запрет на импорт российского угля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Последний раунд экономических ограничений был предложен Еврокомиссией ранее на этой неделе.

По данным издания, еврочиновники не смогли решить, повлияет ли запрет на импорт угля на существующие контракты. Поэтому обсуждение продолжится сегодня, 7 апреля.

По данным сайта Еврокомиссии,

ЕС зависит от импорта угля из России примерно на 45%;

в марте европейские страны импортировали в общей сложности 7,1 млн тонн энергетического угля, который используется в производстве электроэнергии и тепла; это на 40,5% больше в годовом исчислении и самый высокий уровень импорта с марта 2019 года.

Почему не договорились

По вопросу эмбарго на российский уголь в европейской семье разногласия возникли по причине того, что половина стран-членов полностью от него зависят, а другая половина импортирует сравнительно немного и могут себе позволить диверсифицировать поставки и в разы их сократить.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, при любых потребностях оперативно заменить поставщиков угля не получится ни у кого из обсуждающих сегодня санкции, потому что "возить придётся слишком издалека":

"Немцам, например, российский уголь поступает по железной дороге — всего лишь пару тысяч километров. А при доставке из регионов Океании ему придётся пересечь полмира. Даже навскидку затраты европейских потребителей на приобретение тех же объемов углеводородов, взамен российских, возрастут с €4 млрд до €10-15 млрд".