Экономист Переславский: объявление США дефолта России не коснётся граждан

Возможное объявление США дефолта российской стороне по внешним обязательствам не затронет жизнь россиян, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Как подчеркнул Переславский, возможный "дефолт" не более, чем искусственно созданный прецедент. Резервы для обслуживания своих долгов у России есть, но они заблокированы Западом.

"Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортёров, и экспортёров", — пояснил экономист в беседе с "Праймом".

Как подчеркнул Переславский, рубль возвращается на укреплённые позиции и даже, если США заявил о дефолте, вряд ли это отразится на положении валюты.

"Так что история с дефолтом — это просто очередной способ давления на РФ, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан", — резюмировал Переславский.