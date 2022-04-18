Возможное объявление США дефолта российской стороне по внешним обязательствам не затронет жизнь россиян, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Как подчеркнул Переславский, возможный "дефолт" не более, чем искусственно созданный прецедент. Резервы для обслуживания своих долгов у России есть, но они заблокированы Западом.
"Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортёров, и экспортёров", — пояснил экономист в беседе с "Праймом".
Как подчеркнул Переславский, рубль возвращается на укреплённые позиции и даже, если США заявил о дефолте, вряд ли это отразится на положении валюты.
"Так что история с дефолтом — это просто очередной способ давления на РФ, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан", — резюмировал Переславский.
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