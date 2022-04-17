Вслед за дефолтом России может последовать дефолт Европы, заявил Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа пытается добиться дефолта в России, однако если это произойдёт, то Евросоюз сильно пострадает.

В воскресенье, 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что антироссийские санкции неизбежно приведут к национальному банкротству РФ.

"Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным", — написал бывший президент России в своём Telegram-канале.

Он отметил, что истинная цель ЕС заключается не в достижении мира на Украине, а в уничтожении экономики РФ. Медведев обратил внимание, что в последнее время заявления "европейской тети Урсулы" касаются уже не окончания спецоперации на Украине — они посвящены дефолту России.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Евросоюз и США изменили стратегию — теперь они не осуждают действия РФ на Украине, а прогнозируют невыполнение Москвой обязательств по оплате долгов.

Если сейчас финансовую систему ЕС трясёт, как при мировом экономическом кризисе 2008 года, то в случае дефолта России Евросоюзу нужно ожидать гиперинфляцию, массовые протесты и "вонючие костры из шин во славу героев Майдана" в своих городах, добавил Медведев.