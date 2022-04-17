Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа пытается добиться дефолта в России, однако если это произойдёт, то Евросоюз сильно пострадает.
В воскресенье, 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что антироссийские санкции неизбежно приведут к национальному банкротству РФ.
"Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным", — написал бывший президент России в своём Telegram-канале.
Он отметил, что истинная цель ЕС заключается не в достижении мира на Украине, а в уничтожении экономики РФ. Медведев обратил внимание, что в последнее время заявления "европейской тети Урсулы" касаются уже не окончания спецоперации на Украине — они посвящены дефолту России.
Зампред Совбеза подчеркнул, что Евросоюз и США изменили стратегию — теперь они не осуждают действия РФ на Украине, а прогнозируют невыполнение Москвой обязательств по оплате долгов.
Если сейчас финансовую систему ЕС трясёт, как при мировом экономическом кризисе 2008 года, то в случае дефолта России Евросоюзу нужно ожидать гиперинфляцию, массовые протесты и "вонючие костры из шин во славу героев Майдана" в своих городах, добавил Медведев.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.