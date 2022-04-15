Минпромторг: международные перевозчики саботируют поставки продукции РФ

Международные логистические компании отказываются от поставок российской продукции, заявили в пресс-службе Минпромторга РФ. Согласно информации, большая часть из них работает в "недружественных странах" для России.

Как пояснили в ведомстве, большая часть проблем касается запрета на въезд в Евросоюз грузовиков с российскими номерами.

"В настоящее время фиксируются определённые сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств", — заявили в Минпромторге РИА Новости.

Кроме того, ещё одной проблемой стало страховое покрытие на европейских перевозчиков. Между тем, как подчеркнули в ведомстве, ситуацию на рынке логистики находится под постоянным контролем Минпромторга.