Экономист оценил ущерб для РФ от запрета поставок чугуна и стали в Британию

Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов прокомментировал Pravda.Ru решение Британии запретить импорт чугуна и стали из России.

"Под рукой нет точных данных о том, какова доля импорта этих металлов из России в Великобританию. Эта страна может найти замену РФ в лице поставщиков из ЕС. Даже если российская доля импорта чугуна и стали достаточно велика, то Лондон может её заменить без большого ущерба для себя. Вряд ли они будут стрелять сейчас в ногу, потому что очень напряженная ситуация в европейской экономике. Но для России эта доля тоже не очень велика", — заявил Миронов.

По его словам, британские санкции всё же ударят по России, поскольку сказывается накопительный эффект.

"Учитывая то, что на Россию набросилось 48 стран, для неё это более тяжелые санкции, чем для самой Великобритании. Когда стая набрасывается на одного, то для этого одного ущерб из небольших кусочков складывается достаточно большой, гораздо больший, чем каждый может получить в ответ от того, на кого нападают", — подчеркнул собеседник издания.

Великобритания с 14 апреля ввела запрет на импорт чугуна и стали из России, а также запретила экспорт квантовых технологий и передовых материалов в РФ.