Великобритания ввела новые санкции против России

Правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России, пострадали еще 206 физических и юридических лиц.

Одним из людей, попавшим в новый санкционный список, стал глава украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа" Виктор Медведчук, который на данный момент задержан по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

На 13 апреля 2022 года в санкционный список Великобритании входят 273 физических и юридических лица.

Среди людей, внесенных в санкционный список, есть глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков, бывший глава РЖД Владимир Якунин.

Среди организаций — Газпром, Россельхозбанк, Альфа-банк.