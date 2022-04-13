Правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России, пострадали еще 206 физических и юридических лиц.
Одним из людей, попавшим в новый санкционный список, стал глава украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа" Виктор Медведчук, который на данный момент задержан по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
На 13 апреля 2022 года в санкционный список Великобритании входят 273 физических и юридических лица.
Среди людей, внесенных в санкционный список, есть глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков, бывший глава РЖД Владимир Якунин.
Среди организаций — Газпром, Россельхозбанк, Альфа-банк.
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