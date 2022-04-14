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Автор Игорь Рябов

Экономист заявил об отсутствии у России двух лет на перестройку экономики

Экономика

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов прокомментировал Pravda.Ru заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что при сохранении санкций экономика России перестроится за два года.

Экономист заявил об отсутствии у России двух лет на перестройку экономики

"Если мы пытаемся отметить первые результаты внутренних российских инвестиций и выстраивание новых цепочек поставок, то год-два — вполне реалистичная оценка. Хотя если мы за два года не найдем замену компонентам, сырью, материалам, которые требует моментального замещения для того, чтобы наши производства продолжали работать, то двух лет у нас просто физически нет, потому что иначе отдельные отрасли могут существенно деградировать за это время", — заявил Ордов.

По его словам, Россия должна за короткий срок найти поставщиков, которые будут действовать в обход санкций, либо оперативно реализовать план по импортозамещению.

"Так что тут я бы дал год для того, чтобы всё было выстроено под доступные России рынки сырья и сбыта. За это время нужно разобраться с переводом торговых отношений на рубли. По поводу критических для нас компонентных баз: либо мы находим поставщиков, которые не очень пристально следят за санкционными ограничениями, либо достаточно быстро у себя реализуем инвестиции, чтобы сформировать внутреннее производство", — отметил собеседник издания.

В среду, 13 апреля глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что на перестройку российской экономики при нынешнем масштабе санкций потребуется примерно два года.

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Автор: Игорь Рябов
Темы алексей кудрин экономика россии
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