Кудрин спрогнозировал инфляцию на уровне 20%

Уровень инфляции в России по итогам 2022 года может составить 17-20%. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне", — приводит его слова "Прайм".

По данным Росстата, инфляция в России ускорилась с 1,17% в феврале до 7,61% в марте. Этот показатель оказался самым высоким с января 1999 года. При этом Банк России сообщил о существенном замедлении темпов роста цен в стране.

Центробанк и Минэкономразвития РФ представят свои обновлённые прогнозы уже в этом месяце.