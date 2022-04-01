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Автор Светлана Нерадовская

Минэнерго Болгарии: для оплаты за газ в рублях нужно изменить контракт

Экономика

В Министерстве энергетики Болгарии заявили, что в случае принятия условий России относительно перехода на оплату за российский газ в рублях контракт с оператором РФ необходимо будет изменить.

Минэнерго Болгарии: для оплаты за газ в рублях нужно изменить контракт

"В "Булгаргаз", компании-акционере структуры Болгарского энергетического холдинга, письма с таким запросом (на перевод оплаты в рубли — Прим. ред.) не поступало. Ситуация находится под постоянным контролем в связи с её динамичностью. Если такое письмо будет получено в министерстве энергетики Республики Болгария, это потребует изменения договора, для чего нужно согласие обеих сторон", — объяснили в болгарском министерстве журналистам РИА Новости.

Помимо этого в минэнерго Болгарии подчеркнули, что ответ президенту РФ Владимиру Путину на требование перевести оплату за поставки российского газа в рубли должен быть "единым на общеевропейском уровне".

Ранее главой РФ Владимиром Путиным было отдано распоряжение организовать получение оплаты за российские энергоресурсы, поставляемые в недружественные страны, в рублях. Всё остальное — стоимость топлива и объёмы поставок — остаётся согласно ранее заключённым контрактам. Уточняется, что если страны ЕС откажутся от условий России, это станет поводом для остановки текущих соглашений.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
Темы россия болгария
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