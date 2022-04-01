Россия полностью снимает запрет на параллельный импорт

Россия разрешила параллельный импорт — покупку фирменной продукции из другой страны без разрешения владельца интеллектуальной собственности.

Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, цель механизма-удовлетворить внутренний спрос на товары, которые становятся дефицитными из — за санкций.

"Эта мера позволит гарантировать отгрузку товаров в нашу страну … несмотря на недружественные действия иностранных политиков”, — сказал Мишустин во время заседания правительства, проходившего в онлайн-режиме, добавив, что список "параллельных импортеров" будет составлен в ближайшие дни.

Разрешение было принято в рамках комплекса мер по поддержке бизнеса и потребителей после исхода из России крупных международных брендов.

ФАС со своей стороны уточняет, что ввозимые товары будут подвергаться всем существующим таможенным процедурам и процедурам контроля для исключения контрафакта.

"Параллельный импорт будет особенно важен для социально значимых товаров, таких как лекарства, продукты питания и детские товары”, — считает основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.

Напомним,первыми в разрешительный список товаров, доступных для параллельного импорта были внесены музыка, фильмы и программное обеспечение.

Параллельный импорт давно легален в ряде стран, например, в США.

До настоящего момента параллельный импорт был запрещен в России и карался штрафом в размере до $60 тысяч.