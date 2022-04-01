Россия разрешила параллельный импорт — покупку фирменной продукции из другой страны без разрешения владельца интеллектуальной собственности.
Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, цель механизма-удовлетворить внутренний спрос на товары, которые становятся дефицитными из — за санкций.
"Эта мера позволит гарантировать отгрузку товаров в нашу страну … несмотря на недружественные действия иностранных политиков”, — сказал Мишустин во время заседания правительства, проходившего в онлайн-режиме, добавив, что список "параллельных импортеров" будет составлен в ближайшие дни.
Разрешение было принято в рамках комплекса мер по поддержке бизнеса и потребителей после исхода из России крупных международных брендов.
ФАС со своей стороны уточняет, что ввозимые товары будут подвергаться всем существующим таможенным процедурам и процедурам контроля для исключения контрафакта.
"Параллельный импорт будет особенно важен для социально значимых товаров, таких как лекарства, продукты питания и детские товары”, — считает основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.
Напомним,первыми в разрешительный список товаров, доступных для параллельного импорта были внесены музыка, фильмы и программное обеспечение.
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