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Автор Евгения Васильева

Российский депутат: сокращение трудовой недели поможет в борьбе с безработицей

Экономика

Член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала предложение Федерации независимых профсоюзов России ввести сокращённую рабочую неделю.

Российский депутат: сокращение трудовой недели поможет в борьбе с безработицей

"Шершуков (замглавы ФНПР Александр Шершуков. — Прим. ред.) предлагает в случае если компании всё-таки продолжат работу в связи с тем, что у них сложились определённые финансовые трудности, на какой-то период времени перевести работников вместо сокращения на неполную рабочую неделю. Соответственно, если неполная рабочая неделя вводится, то неполная заработная плата выплачивается в этот период. Она выплачивается с учётом отработанного времени в меньшем объеме. В ином случае, конечно, на это работодатели не пойдут", — сказала депутат.

Также она отметила, что с угрозами массового сокращения Россия уже сталкивалась. В качестве примера парламентарий привела 2009 год, когда рынку труда "пришлось несладко". При этом член ГД выразила надежду, что подготовленные властью нашей страны меры помогут справиться с кризисным периодом.

Ранее Шершуков заявил, что сокращение рабочей недели поспособствует сохранению рабочих мест.

"Ситуация следующая — сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками", — объяснил заместитель руководителя ФНПР, передаёт ТАСС.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы госдума светлана бессараб александр шершуков
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