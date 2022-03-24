Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Константин Бахарев напомнил, что Москва уже сталкивалась с антироссийскими санкциями в 2014 году. С этого времени власти РФ активно занимались вопросом импортозамещения, отметил парламентарий.
По его словам, в эти годы в России трудились над финансовым суверенитетом страны. В качестве примера депутат привёл национальный платёжный инструмент — карту МИР. Также член ГД напомнил о существовании отечественной системы перевода средств.
"Наш финансовый рынок и его участники защищены от любых недружественных действий со стороны тех, кого мы недавно называли западными партнёрами", — сказал политик в беседе с ФАН.
Ранее аналитики призвали россиян не радоваться подорожанию продовольствия на Западе. По мнению некоторых специалистов, в России существуют проблемы с импортозамещением.
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