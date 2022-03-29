"Ашан" и "О'Keй" отказались от ограничения наценок на сахар

Торговые сети "О'Keй" и гипермаркеты "Ашан" и "Атак" уведомили Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) об отмене ограничения наценки только на сахар из перечня социально значимых товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

"Торговые сети "О'Keй" и Auchan Retail уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар", — говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что по остальным социально значимым товарам ограничение наценки сохраняется.

Как подчеркивает служба, ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов.

Напомним, против сахарной компании "Продимекс" открыто административное дело, сообщает Федеральная антимонопольная служба на своём официальном сайте. Крупнейшего производителя сахара в России обвиняют в ценовом сговоре с розничными сетями.