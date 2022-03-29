Торговые сети "О'Keй" и гипермаркеты "Ашан" и "Атак" уведомили Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) об отмене ограничения наценки только на сахар из перечня социально значимых товаров, сообщает пресс-служба ведомства.
"Торговые сети "О'Keй" и Auchan Retail уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар", — говорится в сообщении ФАС.
Отмечается, что по остальным социально значимым товарам ограничение наценки сохраняется.
Как подчеркивает служба, ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов.
Напомним, против сахарной компании "Продимекс" открыто административное дело, сообщает Федеральная антимонопольная служба на своём официальном сайте. Крупнейшего производителя сахара в России обвиняют в ценовом сговоре с розничными сетями.
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