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Автор Елена Былкина

Панин показал полки в магазинах Испании: "С сахаром у нас проблем нету"

Общество

Актёр Алексей Панин, проживающий в Испании, показал российским подписчикам, что происходит в магазинах испанского городка Торревьеха на фоне слухов о кризисе продовольствия.

Панин показал полки в магазинах Испании: "С сахаром у нас проблем нету"

Звезда фильма "Жмурки" ответил на вопросы поклонников из России.

"Спрашивают, как в Испании с продуктами. Кризиса пока продуктового не намечается. Как жили так и живём. Хотел было рвануть за сахаром, потом вспомнил, что с сахаром у нас тоже проблем нету", — сказал Панин в своём микроблоге, снимая полки магазинов, заполненные товаром.

Артист надел на лицо медицинскую маску и признал, что в Европе пока не победили COVID-19.

"Коронавирус, в отличие от России, никак не победим, поэтому в общественных местах всё таки по-прежнему приходится носить маски. Ну нам до России далеко", — признал актёр.

РИА Новости сообщают, что в Европе начали всерьёз задумываться о последствиях антироссийских санкций, которые могут отразиться на продовольственном рынке.

В Греции устанавливает контроль за объемами запасов ряда ключевых продуктов в стране. Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости выработать план по использованию запасов продовольствия на случай кризиса. В Европе обеспокоены возможным дефицитом продовольствия и ростом цен на продукты питания.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 испания алексей панин эммануэль макрон
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