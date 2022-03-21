Хазин рассказал, от чего не спасёт переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ

Экономист Михаил Хазин полагает, что переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ не спасёт долларовую систему и либеральную экономику.

"Не сохранится либеральная модель. Есть объективные обстоятельства разрушения долларовой системы. Даже если вы сохраните Набиуллину, даже при её замене, грубо говоря, на (главу Счётной палаты Алексея) Кудрина, это никак не повлияет на процесс разрушения мировой долларовой системы", — считает Хазин.

По словам экономиста, Россия в настоящее время нуждается в радикальной перестройке экономики, которая больше не может управляться методами либерального финансово-экономического блока. При этом Набиуллина и ее команда, полагает Михаил Хазин, вряд ли способны выполнить данную задачу.

В связи с этим, считает он, смена руководства Центробанка является вопросом времени: даже в случае переназначения Набиуллиной она может покинуть свой пост в диапазоне нескольких месяцев.

"Важно, что она принципиальный либерал. Как человек, который её знает 28 лет, могу сказать, что она органически не способна ничего перестраивать. Может ли она управлять тем, что там — вопрос отдельный. Ключевая проблема в том, что нам нужно отказаться от либеральной модели", — сказал Хазин в эфире радио "Говорит Москва".

Президент России 18 марта внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ. В случае утверждения, она в третий раз возглавит ЦБ. Руководит ведомством Эльвира Набиуллина с 2013 года, в 2017 году Госдума утвердила её на посту на очередной пятилетний срок.

Внести кандидатуру Набиуллиной необходимо было до 24 марта, то есть за три месяца до окончания её полномочий на посту главы ЦБ. Перед этим появились слухи, что якобы на пост главы Центробанка могут быть предложены другие кандидатуры. Однако слухи оказались безосновательными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает работу Эльвиры Набиуллиной, а потому и внёс её кандидатуру на пост главы ЦБ на очередной срок. По его словам, на Центробанк сейчас ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности.