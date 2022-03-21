EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Хазин рассказал, от чего не спасёт переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ

Экономика

Экономист Михаил Хазин полагает, что переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ не спасёт долларовую систему и либеральную экономику.

Хазин рассказал, от чего не спасёт переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ

"Не сохранится либеральная модель. Есть объективные обстоятельства разрушения долларовой системы. Даже если вы сохраните Набиуллину, даже при её замене, грубо говоря, на (главу Счётной палаты Алексея) Кудрина, это никак не повлияет на процесс разрушения мировой долларовой системы", — считает Хазин.

По словам экономиста, Россия в настоящее время нуждается в радикальной перестройке экономики, которая больше не может управляться методами либерального финансово-экономического блока. При этом Набиуллина и ее команда, полагает Михаил Хазин, вряд ли способны выполнить данную задачу.

В связи с этим, считает он, смена руководства Центробанка является вопросом времени: даже в случае переназначения Набиуллиной она может покинуть свой пост в диапазоне нескольких месяцев.

"Важно, что она принципиальный либерал. Как человек, который её знает 28 лет, могу сказать, что она органически не способна ничего перестраивать. Может ли она управлять тем, что там — вопрос отдельный. Ключевая проблема в том, что нам нужно отказаться от либеральной модели", — сказал Хазин в эфире радио "Говорит Москва".

Президент России 18 марта внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка РФ. В случае утверждения, она в третий раз возглавит ЦБ. Руководит ведомством Эльвира Набиуллина с 2013 года, в 2017 году Госдума утвердила её на посту на очередной пятилетний срок.

Внести кандидатуру Набиуллиной необходимо было до 24 марта, то есть за три месяца до окончания её полномочий на посту главы ЦБ. Перед этим появились слухи, что якобы на пост главы Центробанка могут быть предложены другие кандидатуры. Однако слухи оказались безосновательными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает работу Эльвиры Набиуллиной, а потому и внёс её кандидатуру на пост главы ЦБ на очередной срок. По его словам, на Центробанк сейчас ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов
Темы михаил хазин эльвира набиуллина
Sberbank
Новости
Мурашко: заболевания сердца повышают риск осложнений при COVID-19 почти на 60%
Песков рассказал о ходе переговоров с Украиной
В США призвали отказаться от военной помощи Киеву: "Оружие достанется нацистам"
Хазин рассказал, от чего не спасёт переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ
Meta потребовала прекратить дело о запрете её деятельности в России
СКР заведёт дело на украинскую телеведущую за угрозы близким российских лётчиков
Нобелевский комитет оценил идею о выдвижении Зеленского на "премию мира"
Врач объяснила, как противостоять весенней аллергии
Из-за санкций против РФ в Британии может исчезнуть главное национальное блюдо
Врачи онкоцентра в Казахстане домогаются медсестёр и пациенток
Популярное
Мир. Новости мира
У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене

Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.

У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
NYT: Байден вынужден принимать "мучительные" решения по Украине
Политика. Новости и аналитика
Путин восстановит Украину на деньги местных олигархов
Любовь Степушова Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства Любовь Степушова Ирина Шлионская Японские риэлторы ищут одиноких покойников Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Политика. Новости и аналитика
"Не слушали Жириновского? А зря": Монтян напомнила пророчество лидера ЛДПР
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Мир. Новости мира
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Последние материалы
Хазин рассказал, от чего не спасёт переназначение Набиуллиной на пост главы ЦБ
Meta потребовала прекратить дело о запрете её деятельности в России
СКР заведёт дело на украинскую телеведущую за угрозы близким российских лётчиков
Нобелевский комитет оценил идею о выдвижении Зеленского на "премию мира"
Врач объяснила, как противостоять весенней аллергии
Из-за санкций против РФ в Британии может исчезнуть главное национальное блюдо
Политолог: Зеленский может стать сакральной жертвой
Врачи онкоцентра в Казахстане домогаются медсестёр и пациенток
Мурашко назвал главную причину ажиотажного спроса на лекарства в аптеках
"Они приговорены": что будет с украинскими спикерами-русофобами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников