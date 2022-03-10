Собянин: главное - сохранить рабочие места

В личном блоге столичный мэр рассказал о мерах по поддержке бизнеса в условиях нарастающего давления. Главное внимание Сергей Собянин уделил сохранению рабочих мест на предприятиях и в организациях. На эти и другие цели из городского бюджета выделены семь миллиардов рублей.

"Я поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы оказывать максимальное содействие городским предприятиям, желающим принять участие в этих федеральных программах. Мы сделаем все необходимое, чтобы заявки на получение кредитов одобрялись максимально лояльно и оперативно", — написал градоначальник Москвы.

Как утверждает Сергей Собянин, городская комиссия по повышению устойчивости развития экономики Москвы, которая занимается мониторингом ситуации и принимает оперативные меры по поддержанию бизнеса и граждан, в этих непростых условиях определила приоритеты и уже сформировала план первоочередных мероприятий.

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