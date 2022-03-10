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Автор Евгения Васильева

Экономист назвал первых жертв будущей безработицы в России

Экономика

Экономист Сергей Смирнов рассказал, какие работники могут потерять доходы на фоне антироссийских санкций Запада. По словам эксперта, судьба сотрудников зависит от их квалификации.

Экономист назвал первых жертв будущей безработицы в России

Как отметил специалист, люди, которые работают в западных корпорациях, могут не переживать, поскольку в них действует ответственный социальный подход. Проблемы, скорее всего, появятся у работников материального производства, предупредил экономист.

"Что делать с АвтоВАЗом, пока не очень понятно. Без импортных комплектующих предприятие может, пожалуй, выпускать две модели. Очевидно, что многое нам нужно импортозамещать, но не формально, как это мы часто наблюдали ранее, а классически", — объяснил Смирнов, слова которого приводит NEWS.ru.

Также эксперт заявил, что в группе риска увольнения находятся сотрудники нефтяной отрасли. Их могут сократить, если страны Евросоюза решатся расширить ограничительные меры через энергосектор, сказал экономист. Вместе с этим он назвал самую защищённую от потери работы категорию. По его мнению, к ней можно отнести бюджетников. Однако им могут понизить зарплату, предрёк специалист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о "турбулентном" состоянии российской экономики. Она переживает "шоковое внешнее воздействие", отметил представитель Кремля.

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«Это хаос на рынке». Наталья Зубаревич — о влиянии санкций на жизнь и экономику в России
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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