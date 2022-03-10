Экономист назвал первых жертв будущей безработицы в России

Экономист Сергей Смирнов рассказал, какие работники могут потерять доходы на фоне антироссийских санкций Запада. По словам эксперта, судьба сотрудников зависит от их квалификации.

Как отметил специалист, люди, которые работают в западных корпорациях, могут не переживать, поскольку в них действует ответственный социальный подход. Проблемы, скорее всего, появятся у работников материального производства, предупредил экономист.

"Что делать с АвтоВАЗом, пока не очень понятно. Без импортных комплектующих предприятие может, пожалуй, выпускать две модели. Очевидно, что многое нам нужно импортозамещать, но не формально, как это мы часто наблюдали ранее, а классически", — объяснил Смирнов, слова которого приводит NEWS.ru.

Также эксперт заявил, что в группе риска увольнения находятся сотрудники нефтяной отрасли. Их могут сократить, если страны Евросоюза решатся расширить ограничительные меры через энергосектор, сказал экономист. Вместе с этим он назвал самую защищённую от потери работы категорию. По его мнению, к ней можно отнести бюджетников. Однако им могут понизить зарплату, предрёк специалист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о "турбулентном" состоянии российской экономики. Она переживает "шоковое внешнее воздействие", отметил представитель Кремля.

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