Россияне могут лишиться дешёвых китайских смартфонов

Рост курса рубля привёл к сокращению минимум в два раза поставок в Россию смартфонов Xiaomi, Oppo и Huawei от китайских производителей, сообщает Financial Times. При том, что прежде доля продаж их продукции охватывала 60% российского рынка смартфонов.

"Открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как это сделали Apple и Samsung, политически чувствительный вопрос", — поделился с британским изданием один из бывших руководителей Xiaomi, имея в виду поддержку Пекином позиции Кремля.

"Но пока предпринимателям лучше оставаться в стороне от политики и посмотреть, как в дальнейшем будет складываться ситуация".

"Многие товары американского производства, включая даже мелкие детали, могут быть запрещены к отправке в Россию, а нарушение эмбарго может привести к очередному инциденту в "торговой войне", как это произошло с Мэн Ваньчжоу", — сказал исполнительный директор, имея в виду финансового директора Huawei, которая задержана в Канаде по голословному обвинению в обходе санкций США против Ирана.

В прошлом году торговый оборот со своим северным соседом достиг в Поднебесной рекордного показателя — $146 млрд. Правительство КНР против санкций по отношению к России и открыто критикует позицию США, а также зависимых от Белого дома западных политиков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен