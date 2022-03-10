Песков сообщил о "шоковом внешнем воздействии" на российскую экономику

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал состояние экономики России после введения беспрецедентных санкций со стороны Запада из-за объявления военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, ситуацию можно назвать "турбулентной".

"Что касается инфляции, да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия — они будут минимизироваться. Сейчас ситуация такая достаточно турбулентная", — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Как отметил представитель российских властей, они предпринимают меры по стабилизации обстановки, а также разрабатывают новые методы поддержания отечественной экономики. Вариант заморозить стоимость некоторых продуктов пресс-секретарь лидера нашей страны отказался комментировать.

Ранее Пекин оценил эффективность ограничительных мер против РФ. В МИД Китая подчеркнули, что это решение западных политиков приведёт только к ещё большим проблемам и не поможет изменить ситуацию на Украине.

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