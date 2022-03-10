МИД Китая оценил эффективность санкций против России

В Министерстве иностранных дел КНР уверены, что санкции против России приведут к ещё большим проблемам.

Спецоперация на Украине привела к тому, что западные страны ввели жёсткие антироссийские санкции, направленные на удушение экономики РФ.

В МИД КНР уверены, что подобные меры неэффективны, так как не смогут исправить ситуацию на Украине.

"Время давно доказало, что санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, которые не только приведут к взаимному проигрышу и множественным экономическим потерям, но и помешают процессу политического урегулирования", — цитирует представителя МИД Чжао Лицзянь издание "Экономика сегодня".

Ранее политолог Геворг Мирзаян выразил уверенность в том, что большую часть санкций отменят после того, как спецоперация на Украине будет завершена.

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