Постпред РФ в ЕС: "Газпром" не обязан давать Европе больше газа

"Газпром" не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз, поскольку и без того даёт ему дополнительные объёмы.

Так в интервью РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов прокомментировал сетование главы евродипломатии Жозепа Борреля на тему того, что российский поставщик голубого топлива якобы своим отказом от идеи дополнительных поставок для пополнения европейских газовых хранилищ газа "создал нервозное положение на рынке".

"Газпром", конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного газа в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось", — сказал Чижов.

Напомним, ранее Bloomberg выяснил, что альтернативы российскому газу у Европы нет.

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