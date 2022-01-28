Когда в России будут рассматривать переход на четырёхдневку, рассказал Медведев

По словам главы Совета Безопасности Дмитрия Медведева, вопрос перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России будет обсуждаться, когда этого потребует экономическая ситуация в стране.

Как заявил Медведев в беседе с РИА Новости, из-за пандемии в России уже сложились необходимые предпосылки для перехода на сокращённую рабочую неделю.

Зампред Совета Безопасности заявил, что искренне не понимает, почему предложение о четырёхдневке повергло представителей Международной организации труда в шок, потому что это та основа, на которую, по их мнению, нельзя покушаться.

"Кто-то говорил: "Он совсем с ума сошёл, что ли? И так денег не хватает, а четыре дня если будешь работать, будешь меньше получать" и так далее", — вспомнил Медведев.

Он напомнил, что эта идея вовсе не нова, сократить рабочую неделю предлагали ещё несколько десятков лет назад, в 1960-е годы. А в ряде стран, по его словам, эта идея уже воплощена в реальность на экспериментальной основе. Главное, по мнению политика, состоит в том, чтобы страна была экономически готова к четырём рабочим дням в неделю вместо стандартных пяти.

Зампред СБ подчеркнул, что пандемия перевернула многие представления о привычном, и сейчас реально то, что до неё казалось фантастикой.

"А сейчас, когда многие перешли на удалёнку, в этой четырёхдневной рабочей неделе очень много смыслов. Естественно, без изменения в зарплате", — заключил Медведев.

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