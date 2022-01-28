EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Когда в России будут рассматривать переход на четырёхдневку, рассказал Медведев

Экономика

По словам главы Совета Безопасности Дмитрия Медведева, вопрос перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России будет обсуждаться, когда этого потребует экономическая ситуация в стране.

Когда в России будут рассматривать переход на четырёхдневку, рассказал Медведев

Как заявил Медведев в беседе с РИА Новости, из-за пандемии в России уже сложились необходимые предпосылки для перехода на сокращённую рабочую неделю.

Зампред Совета Безопасности заявил, что искренне не понимает, почему предложение о четырёхдневке повергло представителей Международной организации труда в шок, потому что это та основа, на которую, по их мнению, нельзя покушаться.

"Кто-то говорил: "Он совсем с ума сошёл, что ли? И так денег не хватает, а четыре дня если будешь работать, будешь меньше получать" и так далее", — вспомнил Медведев.

Он напомнил, что эта идея вовсе не нова, сократить рабочую неделю предлагали ещё несколько десятков лет назад, в 1960-е годы. А в ряде стран, по его словам, эта идея уже воплощена в реальность на экспериментальной основе. Главное, по мнению политика, состоит в том, чтобы страна была экономически готова к четырём рабочим дням в неделю вместо стандартных пяти.

Зампред СБ подчеркнул, что пандемия перевернула многие представления о привычном, и сейчас реально то, что до неё казалось фантастикой.

"А сейчас, когда многие перешли на удалёнку, в этой четырёхдневной рабочей неделе очень много смыслов. Естественно, без изменения в зарплате", — заключил Медведев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Медведев пообещал переход на четырехдневную рабочую неделю
Автор: Светлана Нерадовская
Темы пандемия дмитрий медведев
Новости
Когда в России будут рассматривать переход на четырёхдневку, рассказал Медведев
Бузова пофлиртовала с мужчиной в Атлантическим океане
"Одноклассники" проведут линейку эксклюзивных эфиров из олимпийского Пекина
Пропавшего в Тверской области мальчика нашли в канализационном люке
Лавров пригласил Зеленского в РФ на разговор по нормализации отношений
Бербок заявила об ответственности перед Украиной за Вторую Мировую войну
Пушков объяснил истерию США о "вторжении России на Украину" 
Макеева оправдалась за скандальную историю с онкобольным инвалидом
От чего погибли пациенты медцентра в Петербурге, рассказали в СК
Суточный максимум заражений COVID-19 зафиксировали в РФ
Последние материалы
Макеева оправдалась за скандальную историю с онкобольным инвалидом
От чего погибли пациенты медцентра в Петербурге, рассказали в СК
Суточный максимум заражений COVID-19 зафиксировали в РФ
Вызволенный из тюрьмы блогер Котов поблагодарил МИД РФ за помощь
Лавров прокомментировал информацию о санкциях против него: "Я что, не достоин?"
Политолог Сатановский раскрыл, что будет после падения власти в России
В МИД РФ ответили на вопрос о возможности начала войны
"Мы категорически не приемлем войну": президент Лукашенко обратился к народу
Вирусолог объяснила, помогает ли лук при COVID-19
В ДНР предупредили о планах Киева перебросить в Донбасс самые боеготовные силы
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО

Президент России Владимир Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии партнёрских отношений,включая активизацию военного сотрудничества.

Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО
Марков подвёл итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Политика. Новости и аналитика
Марков подвёл итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Мир. Новости мира
США и НАТО заявили РФ ультиматум. Какой будет русская ответка?
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов Любовь Степушова Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США Любовь Степушова Ирина Шлионская Как натренировать память? Больше читайте! Ирина Шлионская
Происшествия
В Днепре солдат Нацгвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек
Мир. Новости мира
Медведев: сценарий прямого столкновения с НАТО был бы самым катастрофическим
Штаты уверены: дипломатия должна работать в темноте
Мир. Новости мира
Штаты уверены: дипломатия должна работать в темноте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников