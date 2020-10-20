Медведев снова напомнил про четырёхдневную рабочую неделю

Для успешной работы компаний в пандемию необходим ряд нововведений, например, перевод части сотрудников на "удалёнку". Некоторые меры уже реализуются, однако и такие задумки, как четырёхдневная рабочая неделя, не должны "выпадать" из поля зрения властей.

Об этом рассказал Дмитрий Медведев, председатель Совбеза России. По его словам, в трудовом законодательстве нужно учесть все особенности пандемии, так что задуматься о четырёхдневной рабочей неделе стоит.

В рамках форума "Открытые инновации" Медведев сообщил: корректировки в ТК уже вносятся (в части новых форм занятости).

"Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, всё равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырёхдневной рабочей недели", — выделил ключевую мысль Медведев.

Также он рассказал, что те работодатели, которые сумели перевести многих сотрудников на удалённый формат, гораздо легче перенесли кризис.