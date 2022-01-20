Банкир Спиваков прогнозирует исчезновение пластиковых кредитных карт в РФ

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков полагает, что уже через два года россияне практически полностью перестанут пользоваться пластиковыми кредитными картами.

По его словам, в 2022 году количество виртуальных карт на руках жителей РФ достигнет равновесия, а затем начнёт снижаться. Он пояснил в интервью РИА Новости, что вскоре люди будут воспринимать пластиковые "кредитки" как "красивый аксессуар".

"В течение пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность", — сказал банкир.

Спиваков также добавил, что в дистанционный режим планируется перевести даже один из самых объёмных кредитов — ипотеку. Сегодня главным препятствием для перехода ипотечных сделок в онлайн остаётся необходимость идентификации личности при открытии счёта, отметил эксперт.

При этом он подчеркнул: порядка 50-70% столичных застройщиков уже выразили готовность к проведению сделок в удалённом формате.

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