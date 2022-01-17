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Автор Ольга Лебедева

Экономист: из-за американских санкций в России станут дороже кредиты

Экономика

Новый пакет экономических санкций, который США подготовили против России и в котором предусмотрены меры "воздействия" на руководство страны, ударят — и ощутимо ударят — по экспортно-импортным операциям.

Экономист: из-за американских санкций в России станут дороже кредиты

Об этом пишет информационный портал Lifedd.

То есть, как утверждает экономист Игорь Лавровский, сделают почти невозможными расчётные операции в долларах.

Почему — он пояснил в беседе с Pravda. Ru.

По его словам, в России из-за этих санкций — они ограничат возможности заимствования на международных рынках — подорожают кредиты:

"У нас банки для своих краткосрочных нужд часто обращаются к иностранному рынку, а значит, есть у них не будет такой возможности, автоматически вырастут их издержки. И, как следствие, ухудшится финансовая ситуация в России", — говорит экономист.

К слову, напомним, что по поводу подготовленного демократами в американском сенате пакета санкций, в котором "фигурантами" в случае принятия станут члены российского правительства (Включая Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Шойгу и Сергея Лаврова), банковский сектор и госдолг страны, пресс-секретарь президента высказался вполне однозначно:

Песков: санкции США в адрес России приведут к разрыву отношений

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"Мы подотремся вашими санкциями" — обращение Якова Кедми к США
Автор: Ольга Лебедева
Темы сша россия
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