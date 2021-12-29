Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США

Если российское правительство полностью откажется от вложений в государственный долг США, никаких страшных последствий для экономики России не произойдёт, заявил аналитик Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По словам финансового эксперта, отказ от вложений ничто иное, как ребалансировка своего портфеля в пользу более доходных единиц.

"Геополитически продажа долгов США на 37 миллиардов долларов не окажет совершенно никакого влияния на коньюнктуру рынка, и если кто-то считает, что продажей облигаций "делает больно" американскому руководству, то это очень большое заблуждение", — пояснил аналитик агентству "Прайм".

Кричевский подчеркнул, что вложение в госдолг — это способ долгосрочной "сберегательной" инвестиции. Потому что, доходность 10-летних облигаций со старта пандемии не превышала 1,8%.

"Переложить в чуть более доходные инструменты, как представляется, люди из Минфина всё-таки в состоянии. Но и держать облигации — не самое плохое решение, особенно учитывая околонулевую или отрицательную доходность в европейских странах", — резюмировал аналитик.

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