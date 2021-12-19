Экономическое равновесие Америки "держится" на многомиллиардных долгах страны и её граждан, заявил начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
Размер госдолга США всё время увеличивается, при этом экономические показатели растут. Обусловлено это тем, что в долг живёт не только государство в лице правительства, но и большая часть граждан страны.
"Американцы не отстают от родного государства и набрали кредитов почти на 15 трлн долларов. В основном это ипотека, на долю которой приходится две трети долгов. Также популярны займы на покупку автомобиля, образование. И конечно, долги по кредитным картам", — пояснил эксперт по инвестициям агентству "Прайм".
По словам Шеина, "балансировать" государству удаётся за счёт нескольких факторов. И несмотря на долговую яму, благодаря им, не "скатиться" в дефолт:
Как напомнил эксперт, Штаты задолжали астрономические 28 триллионов долларов. Но пока финансовые инструменты позволяют "оставаться на плаву". По словам эксперта, рост закредитованности среди населения опережает их рост доходов, что в случае экономического кризиса, станет триггером для ещё более тяжёлых последствий в случае банкротства.
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