Эксперт Шеин объяснил секрет богатства Америки

Экономическое равновесие Америки "держится" на многомиллиардных долгах страны и её граждан, заявил начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

Размер госдолга США всё время увеличивается, при этом экономические показатели растут. Обусловлено это тем, что в долг живёт не только государство в лице правительства, но и большая часть граждан страны.

"Американцы не отстают от родного государства и набрали кредитов почти на 15 трлн долларов. В основном это ипотека, на долю которой приходится две трети долгов. Также популярны займы на покупку автомобиля, образование. И конечно, долги по кредитным картам", — пояснил эксперт по инвестициям агентству "Прайм".

По словам Шеина, "балансировать" государству удаётся за счёт нескольких факторов. И несмотря на долговую яму, благодаря им, не "скатиться" в дефолт:

выпуск облигаций,

инвестиции крупных корпораций,

низкие процентные ставки,

выпуск валюты.

Как напомнил эксперт, Штаты задолжали астрономические 28 триллионов долларов. Но пока финансовые инструменты позволяют "оставаться на плаву". По словам эксперта, рост закредитованности среди населения опережает их рост доходов, что в случае экономического кризиса, станет триггером для ещё более тяжёлых последствий в случае банкротства.

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