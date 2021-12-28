Экономист Переславский: при плохом сценарии инфляция превысит 12%

Высокая инфляция сохранится и в первом квартале 2022 года. По сравнению с уходящим 2021 годом, она может подскочить сразу на несколько пунктов, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, волну подорожания товаров можно ждать уже в феврале. Кроме того, огромную роль сыграет повышение акцизов, индексация тарифов и рост цен в некоторых сегментах рынка.

"Если история с пандемией и логистическим коллапсом постепенно будет сходить на "нет”, то можно рассчитывать на то, что по итогам года инфляция остановится примерно на уровне 6%. Если же будут введены новые санкции, пандемия получит новый витое развития после омикрона, а напряжённость между ЕС и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10%, и 12%", — рассказал Переславский агентству "Прайм".

Как подчеркнул экономист, ждать обещанные Центробанком 4% даже не стоит. Пока, по мнению специалиста, более реальным кажется показатель в 8%. Кроме того, многое зависит от курса национальной валюты. Если доллар в среднем будет стоить 80 рублей, то инфляция может достигнуть 10%.

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