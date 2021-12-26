Экономист Белхароев назвал условия подорожания бензина до ста рублей

В последние несколько лет стоимость топлива неуклонно растёт из-за спроса и инфляции. По словам доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева, ситуация может усугубиться в случае, если государство перестанет контролировать рынок.

Белхароев отметил, что пока правительство "держит" ценообразование на рынке топлива, резких взлётов в цене не произойдёт и бензин будет дорожать плавно. Однако по его словам, существенное влияние на стоимость оказывают монополисты.

"Из-за высоких оптовых цен на бензин малый бизнес в этой сфере перестал быть рентабельным. ВИНК контролируют розничные цены на топливо. В настоящее время практически весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности 10 ВИНК, которые в состоянии обрушить рынок топлива", — рассказал экономист агентству "Прайм".

Кроме того, немаловажную роль играет налогообложение. Практически 70% от стоимости топлива — это оплата "в казну".

"Пока органы государственной власти контролируют рынок цен, резкого роста не будет. Если государство ослабит контроль, цена увеличится и пробьёт сумму 100 рублей за литр, особенно за бензин премиум класса", — резюмировал Белхароев.

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