Аналитик: рост цен на бензин не превысит инфляцию

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков дал прогноз на цены на топливо в России в следующем году.

Он отметил, что российская система ценообразование на топливо такова, что цена бензина и дизеля не может снижаться, даже когда дешевеет нефть.

"Вопрос в том, удержит ли правительство рост цен на уровне инфляции и каков будет реальный уровень инфляции. Я думаю, что при отсутствии чрезвычайных положений рост стоимости топлива не превысит инфляцию", — сказал Юшков Радио 1.

При этом, по его мнению, цены на независимых АЗС, будут выше. Эксперт полагает, что наращивание экспорта выгодно нефтяным компаниям.

Ранее в Российском топливном союзе рассказали, что резкий подъём цен на бензин и ДТ может быть обусловлен увеличением индикативной оптовой стоимости. По данным ведомства, рост может составить 5,5%, что затронет и розничную продажу.

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