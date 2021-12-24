В России трассы будут строить из отходов

Федеральные трассы в РФ скоро будут строить по новой технологии — из вторсырья, а если попросту — из отходов: резиновой крошки от старых утилизованных покрышек, компоста из пищевых отходов и т. д.

Как пояснили "Известиям" в Росавтодоре, уже к началу следующего десятилетия доля использования переработанного мусора при строительстве дорог должна составить порядка 30%.

Мера может позволить снизить себестоимость строительства на десятки процентов, оценили эксперты.

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