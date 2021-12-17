Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему власти РФ именно сейчас рассматривают вопрос о ежегодных предновогодних выплатах для пенсионеров.
По его словам, это позволит политикам продемонстрировать свою ответственность и закрыть "финансовую брешь" в бюджетах российских пенсионеров. Эксперт также отметил, в последнее время политика РФ стала социально-патриотической, передаёт "Общественная Служба Новостей".
"В этом ключе вполне логично, что в ответ на удар новой волны мирового экономического кризиса 2020 года власти стараются поддержать пенсионеров, чьё материальное положение оказалось подчас особенно трудным", — сказал Колташов.
Он считает, что выплаты никак не связаны с выборами, потому что их не будет ни в этом, ни в следующем году. Экономист убеждён: государство не может полностью изменить пенсионную политику, однако способно немного улучшить финансовое положение пенсионеров.
"Эта мера выглядит оправданной и логичной", — заключил эксперт.
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