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В АТОР просят продлить отсрочку по возврату денег туристам из-за пандемии

Экономика

Ассоциация туроператоров России обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить сроки исполнения обязательств перед туристами по закрытым из-за пандемии для россиян странам. По их словам, если меры не будут приняты, туристическую индустрию захлестнёт волна судебных исков.

В АТОР просят продлить отсрочку по возврату денег туристам из-за пандемии

Как считают в АТОР, отсрочка обязательств возврату денег за уже проданные туры позволит бизнесу "удержаться на плаву". В противном случае многие рискуют банкротством. Особые правила перестанут действовать уже в конце декабря.

"Волна судебных исков заблокирует операционную деятельность сотен компаний. И не только операторских. Рухнет вся агентская сеть. Если допустить такую ситуацию, российский туристический рынок столкнётся с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия. В то же время продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами", — цитирует письмо ассоциации ТАСС.

По сообщению АТОР, сейчас туроператоры задолжали за несостоявшиеся путешествия примерно 10 миллиардов рублей. У индустрии нет возможности компенсировать россиянам все долги разом. Открытое письмо представители бизнеса направили на имя премьер-министра России с просьбой продлить особые правила ещё на год.

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Автор: Екатерина Широкова
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