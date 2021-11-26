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Молдавия погасила долг за газ перед "Газпромом"

Экономика

"Молдовагаз" после предупреждения о возможном прекращении поставок газа погасил текущий долг перед "Газпромом".

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Молдовагаза".

В четверг, 25 ноября, в парламенте Молдавии депутаты приняли решение о выделении денежных средств на покрытие газового долга Газпрому. Об этом сообщил молдавский политик Игорь Гросу.

До этого официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что холдинг не будет прекращать поставку газу в Молдавию.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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