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Эксперт объяснил, почему Байден принял решение открыть нефтяные запасники

Экономика

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с Pravda.Ru объяснил решение президента США Джо Байдена "распечатать" стратегический резерв нефти.

Эксперт объяснил, почему Байден принял решение открыть нефтяные запасники

Эксперт отметил, что сегодня цены на нефтепродукты в США бьют рекорды семилетней давности. Такое положение дел отражается на рейтинге администрации нынешнего президента, считает специалист.

"Решение, о котором президент Джо Байден объявил, направлено именно на то, чтобы снизить градус социальной напряжённости в стране, связанный с ростом цен на бензин. И в первую очередь это решение ориентировано на повышение рейтинга президента США внутри своей страны", — объяснил Громов.

Ранее Байден принял решение выпустить пятьдесят миллионов баррелей на рынок для снижения цен на топливо. По данным Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания тоже решили открыть свои стратегические резервы нефти для преодоления энергетического кризиса.

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США призывают Китай распечатать стратегические запасы нефти для обрушения цен на нее
Автор: Елена Былкина, Редактор: Кирилл Горшенин
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